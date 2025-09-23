Дебоширку из бизнес-класса задержали в аэропорту Южно-Сахалинска

Сотрудники правоохранительных органов задержали аэропорту Южно-Сахалинска прибывшую из Москвы авиадебоширку. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Дальнего востока.

Уточняется, что полицейские задержали пьяную 28-летнюю пассажирку бизнес-класса, которая оскорбляла всех, кто находился с ней в одном самолете и игнорировала замечания окружающих.

«При доставлении в дежурную часть авиадебоширка оказала активное сопротивление, пыталась скрыться от сопровождавшей ее сотрудницы транспортной полиции и нанесла ей телесные повреждения», - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что суд оштрафовал женщину на 2 500 рублей. Кроме того, материалы по процессуальной проверке по статье УК РФ «Нападение на представителя власти» направлены в региональный СК РФ для вынесения решения.