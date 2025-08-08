МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Южно-Сахалинске самолет с 14 пассажирами совершил аварийную посадку

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, повреждений судна не зафиксировано.
Лиза Губина 2025-08-08 08:28:12
© Фото: Serguei Fomine Global Look Press

На Сахалине самолет, следовавший по маршруту Южно-Сахалинск - Советская гавань, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета из-за вовремя обнаруженной экипажем неисправности, сообщили в Сахалинской транспортной прокуратуре. Ведомство контролирует ситуацию.

«Посадка прошла благополучно. На борту находились 14 пассажиров, в том числе 4 - несовершеннолетних», - сообщили в прокуратуре.

В результате никто не пострадал, борт никаких повреждений не получил. Отмечается, что речь идет о судне DHC-6-400.

По данным прокуратуры, специалисты проверят соблюдение требований законодательства о безопасности полетов, после будет дана оценка случившегося.

#сахалин #южно-сахалинск #аварийная посадка #Дальневосточная транспортная прокуратура #DHC-6-400
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 