В Южно-Сахалинске самолет с 14 пассажирами совершил аварийную посадку

На Сахалине самолет, следовавший по маршруту Южно-Сахалинск - Советская гавань, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета из-за вовремя обнаруженной экипажем неисправности, сообщили в Сахалинской транспортной прокуратуре. Ведомство контролирует ситуацию.

«Посадка прошла благополучно. На борту находились 14 пассажиров, в том числе 4 - несовершеннолетних», - сообщили в прокуратуре.

В результате никто не пострадал, борт никаких повреждений не получил. Отмечается, что речь идет о судне DHC-6-400.

По данным прокуратуры, специалисты проверят соблюдение требований законодательства о безопасности полетов, после будет дана оценка случившегося.