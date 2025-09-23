МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мали, Нигер и Буркина-Фасо вышли из Римского статута МУС

Решение вступило в силу с момента оглашения совместного коммюнике в эфире национального телеканала.
Глеб Владовский 2025-09-23 03:37:39
© Фото: IMAGO, Vincent Isore, Globallookpress

Мали, Нигер и Буркина-Фасо официально вышли из Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Данное решение было оформлено в совместном коммюнике этих стран.

«Правительства этих государств, объединившихся в Конфедерацию Сахеля, приняли суверенное решение отказаться от участия в Римском статуте, и оно вступает в силу немедленно», - пишет aif.ru.

Уточняется, что представитель правительства Буркина-Фасо, министром коммуникаций Пингвенде Жильбером Уэдраого огласил обращение в эфире национального телеканала RTB. Он подчеркнул, что решение доведено до сведения международного сообщества.

Ранее сообщалось, что США объявили о санкциях против еще четырех представителей Международного уголовного суда.

#в стране и мире #Нигер #мали #буркина-фасо #МУС #римский статут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 