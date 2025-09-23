Мали, Нигер и Буркина-Фасо вышли из Римского статута МУС

Мали, Нигер и Буркина-Фасо официально вышли из Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Данное решение было оформлено в совместном коммюнике этих стран.

«Правительства этих государств, объединившихся в Конфедерацию Сахеля, приняли суверенное решение отказаться от участия в Римском статуте, и оно вступает в силу немедленно», - пишет aif.ru.

Уточняется, что представитель правительства Буркина-Фасо, министром коммуникаций Пингвенде Жильбером Уэдраого огласил обращение в эфире национального телеканала RTB. Он подчеркнул, что решение доведено до сведения международного сообщества.

Ранее сообщалось, что США объявили о санкциях против еще четырех представителей Международного уголовного суда.