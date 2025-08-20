США ввели санкции против еще четырех судей МУС

США объявили о санкциях против еще четырех представителей Международного уголовного суда (МУС). Об этом стало известно из заявления госсекретаря США Марко Рубио.

Уточняется, что под ограничения попали Кимберли Прост (Канада), Николя Гийу (Франция), Назхат Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианга (Сенегал). По данным Рубио, упомянутые лица участвовали в расследованиях и судебных процессах против американцев и израильтян без согласия этих стран.

«Соединенные Штаты ясно и решительно выступили против политизации МУС, злоупотребления властью, игнорирования нашего национального суверенитета и незаконного превышения судебных полномочий», - говорится в заявлении госсекретаря.

Отмечается, что Вашингтон видит в МУС угрозу своей национальной безопасности.

Напомним, в феврале США ввели санкции против МУС в ответ на выдачу в прошлом году ордеров на арест высших должностных лиц Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

В сегодняшнем заявлении Рубио подчеркнул, что Израиль является «близким союзником» Соединенных Штатов.

В июне этого года под ограничения американской стороны также попали четыре должностных лица МУС.