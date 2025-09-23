МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США ручной медведь растерзал женщину на глазах у детей

Один из соседей застрелил агрессивное животное, женщину спасти не удалось.
Глеб Владовский 2025-09-23 02:55:57
© Фото: Globallookpress

В американском штате Пенсильвания ручной медведь набросился на хозяйку и растерзал ее. Об этом сообщила газета The Seattle Times.

Семья, в собственности которой был 160-килограммовый медведь по кличке Тедди, содержит различных экзотических животных. В один из дней хозяйка зашла в клетку  медведя, чтобы почистить ее.

«В какой-то момент Тедди напал на хозяйку. Это увидели двое маленьких детей и стали звать на помощь», - пишет 360.ru.

Прибежавший на крики помощи один из соседей застрелил животное. Спасти жизнь хозяйки не удалось.

#сша #медведь #Пенсильвания #нападение животного
