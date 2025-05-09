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В Забайкалье медведь убил лесного пожарного

Еще один лесной пожарный пропал, сейчас ведутся его поиски.
Сергей Лебедев 2025-05-09 18:33:17
© Фото: Jussi Nukari, via www.imago-image, www.imago-images.de, Global Look Press

В Хилокском районе Забайкальского края медведь напал на двух лесных пожарных. Один из них скончался от полученных травм. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов, пишет aif.ru.

«Ведутся поиски второго лесного пожарного, который в момент трагедии находился вместе с погибшим», - уточняется в заявлении.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел во время обследования лесного пожара.

Напомним, в марте этого года в Приморском крае тигр насмерть растерзал 55-летнего лесничего. Трагедия произошла в тайге в 40 километрах от села Глубинное Красноармейского округа.

За два месяца до этого в Дальнереченском районе Приморского края тигр загрыз рыбака. Позже специалисты охотнадзора застрелили хищника.

#в стране и мире #забайкальский край #медведь #происшествие #животное #лесной пожарный
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