В Забайкалье медведь убил лесного пожарного

В Хилокском районе Забайкальского края медведь напал на двух лесных пожарных. Один из них скончался от полученных травм. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов, пишет aif.ru.

«Ведутся поиски второго лесного пожарного, который в момент трагедии находился вместе с погибшим», - уточняется в заявлении.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел во время обследования лесного пожара.

Напомним, в марте этого года в Приморском крае тигр насмерть растерзал 55-летнего лесничего. Трагедия произошла в тайге в 40 километрах от села Глубинное Красноармейского округа.

За два месяца до этого в Дальнереченском районе Приморского края тигр загрыз рыбака. Позже специалисты охотнадзора застрелили хищника.