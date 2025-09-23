Трамп упрекнул ООН в отсутствии помощи при разрешении мировых конфликтов

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании международных военных конфликтов. Об этом он сообщил в ходе выступления на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из участвующих в них стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок», - возмутился Трамп.

По словам американского лидера, он выполняет работу ООН вместо самой организации. А от нее получил лишь неработающий эскалатор и телесуфлер.

По мнению Трампа, ООН практически не реализует тот потенциал, который в ней заложен.

Ранее Трамп назвал «довольно хорошей» инициативу Путина о продлении ДСНВ.