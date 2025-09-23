МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Более десяти животных погибли при пожаре в новосибирском зоопарке

Два вольера оказались полностью уничтожены.
Константин Денисов 2025-09-23 21:25:25
© Фото: prokuratura_nso, Telegram

Более десяти животных погибли в результате пожара в новосибирском зоопарке. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

«По оперативной информации, помимо двух крупных животных - быка и верблюда - были спасены три козы. Больше 10 животных погибли в огне», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что огнем были полностью уничтожены два вольера. Площадь пожара составила 180 квадратных метров.

Причины возгорания пока неизвестны. Пожарные продолжают работу на месте. Для тушения огня на место прибыли 30 специалистов и десять единиц техники, которым понадобилось чуть больше часа, чтобы полностью справиться с огнем.

#пожар #Новосибирская область #МЧС #зоопарк #Животные
