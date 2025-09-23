МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Верблюда и быка спасли из огня в новосибирском зоопарке

Возгорание локализовано.
Дима Иванов 2025-09-23 20:07:51
© Фото: prokuratura_nso, Telegram © Видео: Прокуратура Новосибирской области

Сотрудники МЧС спасли верблюда и быка во время тушения пожара в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, сообщили в МЧС.

Возгорание на территории объекта удалось локализовать, сообщили в ведомстве. По предварительным данным, огонь охватил два вольера. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту инцидента. Надзорный орган даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность объекта.

Ранее стало известно, что на территории зоопарка в Новосибирске горят два здания. Очевидцы отмечали, что слышат крики перепуганных животных.

#в стране и мире #пожар #Новосибирская область #МЧС #Новосибирск #зоопарк #Животные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 