МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Украине сообщили о полном уничтожении нефтепереработки в стране

В канун отопительного сезона удалось восстановить лишь небольшую часть энергообъектов.
Константин Денисов 2025-09-23 21:43:15
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Нефтепереработка на Украине полностью уничтожена. Об этом сообщил The Washington Post председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Он рассказал о потере 42% суточной добычи газа в первые месяцы 2025 года, а затем о полном разрушении объектов нефтепереработки летом в результате российских ударов.

По его словам, некоторые объекты удалось восстановить, однако этого критически не хватит для того, чтобы обеспечить страну теплом в период холодов.

В результате Киев будет вынужден импортировать около шести миллиардов кубометров газа, а власти ожидают новых атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, весной Россия и Украина договаривались о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики, однако боевики ВСУ постоянно его нарушали.

#в стране и мире #Украина #Энергетика #нефтепереработка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 