WP: богатейший человек Азии закупил у России нефть на 33 млрд долларов

Конгломерат Reliance Industries, которым владеет самый богатый человек Индии и всей Азии Мумбеш Амбани, закупил у России нефть с 2022 года на 33 млрд долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, конгломерат, принадлежащий миллиардеру, принимает активное участие практически во всех сферах жизни Индии. Но особую прибыль ему приносит деятельность по переработке сырой нефти в топливо.

За последние три года Россия продала Амбани примерно 8% от всего экспорта своей нефти. Однако теперь миллиардер столкнулся с трудностями из-за пошлин, введенных главой Белого дома Дональдом Трампом.

Напомним, американский лидер ввел вторичные санкции против России путем значительного увеличения торговых пошлин для Индии за то, что она продолжает приобретать нефть у России.