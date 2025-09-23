МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москву с середины недели накроет октябрьская погода

Последние теплые дни покидают столицу.
Тимур Юсупов 2025-09-23 06:10:15
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сентябрь в Москве побил температурный рекорд. Столбики термометров уверенно превысили 26 градусов. Однако слишком сильно радоваться не стоит - уже с середины недели в столицу придет октябрьская погода.

В прошедшие выходные жители Москвы купались и загорали на столичных пляжах, ведь погода на улице была чуть ли не июльской. Такой подарок москвичам сделал мощный циклон, переместивший в столицу воздух со Средиземного моря. Несмотря на теплое окончание недели, уже к среде осень все же придет в Москву.

Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, регион окажется в тыловой холодной части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России, из-за чего вполне вероятны кратковременные дожди. Температура лишь слегка превысит отметку в +10 градусов, что уже на 2-3 градуса ниже, чем должно быть в эти дни сентября.

Такая погода характерна скорее для октября. Особенно холодными будут ночи на четверг и пятницу. Столбики термометров опустятся до нулевых значений.

#Москва #Погода #наш эксклюзив #осень
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 