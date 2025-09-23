Москву с середины недели накроет октябрьская погода

Сентябрь в Москве побил температурный рекорд. Столбики термометров уверенно превысили 26 градусов. Однако слишком сильно радоваться не стоит - уже с середины недели в столицу придет октябрьская погода.

В прошедшие выходные жители Москвы купались и загорали на столичных пляжах, ведь погода на улице была чуть ли не июльской. Такой подарок москвичам сделал мощный циклон, переместивший в столицу воздух со Средиземного моря. Несмотря на теплое окончание недели, уже к среде осень все же придет в Москву.

Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, регион окажется в тыловой холодной части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России, из-за чего вполне вероятны кратковременные дожди. Температура лишь слегка превысит отметку в +10 градусов, что уже на 2-3 градуса ниже, чем должно быть в эти дни сентября.

Такая погода характерна скорее для октября. Особенно холодными будут ночи на четверг и пятницу. Столбики термометров опустятся до нулевых значений.