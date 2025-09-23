МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артист Дмитрий Певцов привез гумпомощь для эвакуированных из-под Суджи

Помощь привезли в Курск, ее передал фонд гуманитарных инициатив «Орион».
Тимур Шерзад 2025-09-23 18:40:20
© Фото: Фонд гуманитарных инициатив «Орион» © Видео: Фонд гуманитарных инициатив «Орион»

Депутат Госдумы РФ, народный артист России и член попечительского совета фонда «Орион» Дмитрий Певцов доставил адресную гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Суджанского района. Об этом сообщает сам фонд. 

Уточняется, что помощь была доставлена в Курск, где вынужденно находятся жители Суджанского района. Певцов встретился с 15 многодетными семьями - в них воспитывается более 50 детей. Фонд закупил для них необходимую технику - в том числе стиральные машины и холодильники. Детям вручили развивающие игры и спортивный инвентарь, а также принадлежности для занятий творчеством. 

 «Это замечательная, мне кажется, акция причастности всей страны, и в том числе фонда "Орион", к общему делу нашей помощи тем, кому сейчас трудно», -  прокомментировал Певцов.

Также воспитанникам Суджанской спортшколы была передана спортивная экипировка и тренажеры. Тренер школы Сергей Булгаков отметил, что получено все, что необходимо на ближайшее время. 

После вручения подарков Дмитрий Певцов поучаствовал в литературно-музыкальных вечерах, которые прошли на сцене Курской государственной филармонии. 

Ранее сообщалось, что актер Сергей Гармаш привез гумпомощь детям в больницу в Херсонской области. Он передал средства гигиены, игрушки и предметы первой необходимости.

#дмитрий певцов #Курск #Орион #гуманитарная помощь
