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Актер Гармаш привез гумпомощь детям в больницу в Херсонской области

Актер Сергей Гармаш посетил больницу, где находятся дети. Он передал малышам средства гигиены, игрушки и предметы первой необходимости.
Андрей Аркадьев 2025-03-07 13:56:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народный артист России Сергей Гармаш привез гуманитарную помощь детям в больницу в Херсонской области. Он сам выступил с инициативой организовать доставку необходимых вещей и обратился в фонд «Орион».

По словам актера, малыши, которые находятся в больнице, не только проходят лечение, но и живут там, так как многие остались без родителей.

«Это была моя идея. Я позвонил в фонд и сказал, что двигаюсь на эту территорию», - рассказал Гармаш.

В рамках гуманитарной миссии в педиатрическое отделение Скадовской больницы были переданы предметы первой необходимости - памперсы, салфетки, моющие средства, игрушки.

«Человеческое, настоящее отношение», - отметил артист, поблагодарив фонд за участие в акции.

Гармаш родился в Херсоне и старается по возможности посещать родные места.

Ранее в Горловку доставили гумпомощь для жителей Дзержинска. Мебель, сантехнику, холодильники и другой гуманитарный груз привез в Горловку народный артист России Эдгард Запашный совместно с фондом «Орион».

#гуманитарная помощь #гармаш #Херсонская область
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