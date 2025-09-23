Два ребенка погибли во время пожара в Подольске

В Подольске при пожаре в многоквартирном доме погибли дети двух и четырех лет, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

В телеграм-канале ведомства отметили, что 23 сентября в Подольске произошла трагедия - в результате пожара в жилом доме погибли двое маленьких детей.

По предварительной информации, мать оставила детей одних в запертой квартире, и в этот момент произошло короткое замыкание электроприбора над кроватью.

Спасатели, прибывшие на место, эвакуировали детей, находившихся без сознания, однако спасти их не удалось.

Ранее в МЧС сообщили, что в пожаре под Екатеринбургом погибли женщина и трое детей.