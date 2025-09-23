МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два ребенка погибли во время пожара в Подольске

Дети отравились угарным газом.
Дима Иванов 2025-09-23 18:33:21
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

В Подольске при пожаре в многоквартирном доме погибли дети двух и четырех лет, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

В телеграм-канале ведомства отметили, что 23 сентября в Подольске произошла трагедия - в результате пожара в жилом доме погибли двое маленьких детей.

По предварительной информации, мать оставила детей одних в запертой квартире, и в этот момент произошло короткое замыкание электроприбора над кроватью.

Спасатели, прибывшие на место, эвакуировали детей, находившихся без сознания, однако спасти их не удалось.

Ранее в МЧС сообщили, что в пожаре под Екатеринбургом погибли женщина и трое детей.

#в стране и мире #дети #Московская область #МЧС #Подольск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 