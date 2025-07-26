В пожаре под Екатеринбургом погибла женщина и трое детей

В селе Горный Щит в Свердловской области сегодня ночью произошел пожар в частном доме. Сотрудники МЧС при тушении огня обнаружили тела четырех человек. Как сообщает прокуратура Свердловской области, погибли женщина и три ребенка: 17 лет, 6 лет и трехмесячный младенец, отмечает 360.ru.

Во время пожара также пострадали женщина и 6-летний ребенок. Он госпитализирован с ожогами 60% поверхности тела.

По предварительной информации прокуратуры Свердловской области, дочь хозяина дома приехала с двумя детьми (6 лет и 3 месяца). С ней была ее подруга со своими детьми: 6 лет и 16-летняя дочь с 17-летним молодым человеком. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки на первом этаже частного дома.

Сейчас прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проводит проверку в связи с обнаружением тел четырех человек при тушении пожара в СНТ «Рассвет-1».