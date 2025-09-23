МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп раскритиковал Китай и Индию за покупку российских энергоресурсов

Президент США также призвал страны НАТО отказаться от российской нефти.
Дима Иванов 2025-09-23 18:15:13
© Фото: Сергей Булкин, РИА Новости, POOL

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что Индия, Китай и некоторые страны НАТО продолжают закупать российскую нефть и другие энергоресурсы, назвав такие действия недопустимыми в виду усилий по урегулированию конфликта на Украине.

В ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН во вторник он отметил, что Китай и Индия являются основными спонсорами продолжающегося конфликта из-за покупки российской нефти. Он также подчеркнул, что некоторые страны НАТО не полностью отказались от российских энергоносителей.

Трамп уточнил, что узнал о закупках партнерами по НАТО энергоресурсов из РФ около двух недель назад, и это вызвало у него недовольство.

По словам президента США, эти страны своими действиями «поддерживают войну против самих себя».

Ранее Трамп допустил, что возможное введение санкций против КНР со стороны Европы помогло бы закончить украинский конфликт.

#Китай #в стране и мире #Индия #НАТО #Дональд Трамп #га оон #санкции против РФ #нефть из России
