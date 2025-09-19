Трамп: санкции ЕС против Китая помогли бы закончить украинский кризис

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное введение санкций против КНР со стороны Европы помогло бы закончить украинский кризис. Об этом сообщает 360.ru.

Американский лидер считает, что раз Китай - крупнейший импортер российской нефти, то и ограничительные меры в его отношении могли бы изменить ситуацию.

Также глава Белого дома подчеркнул, что был недоволен закупками российской нефти союзниками Вашингтона по НАТО и ЕС.

«Мне пришлось вмешаться и занять жесткую позицию, как вы знаете, по отношению к Индии, поскольку она закупала нефть у России», - добавил он в интервью Fox News.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты не будут вводить пошлины против КНР, если аналогичные меры не примет ЕС.