Трамп: санкции ЕС против Китая помогли бы закончить украинский кризис

Американский лидер считает, что раз Китай - крупнейший импортер российской нефти, то и ограничительные меры в его отношении могли бы изменить ситуацию.
Виктория Бокий 2025-09-19 06:02:26
© Фото: Pool, i-Images, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное введение санкций против КНР со стороны Европы помогло бы закончить украинский кризис. Об этом сообщает 360.ru.

Американский лидер считает, что раз Китай - крупнейший импортер российской нефти, то и ограничительные меры в его отношении могли бы изменить ситуацию.

Также глава Белого дома подчеркнул, что был недоволен закупками российской нефти союзниками Вашингтона по НАТО и ЕС.

«Мне пришлось вмешаться и занять жесткую позицию, как вы знаете, по отношению к Индии, поскольку она закупала нефть у России», - добавил он в интервью Fox News.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты не будут вводить пошлины против КНР, если аналогичные меры не примет ЕС.

#сша #ЕС #санкции #кнр #украинский кризис
