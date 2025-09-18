МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский заявил, что Киеву нужно 120 миллиардов долларов в год

Со слов Зеленского, цена одного года - $120 млрд. 60 - это украинский бюджет, 60 нужно найти.
Дарья Ситникова 2025-09-18 03:48:29
© Фото: IMAGO Andreas Stroh, www.imago-images.de, Global Look Press

Власти Украины нацелены на завершение конфликта, однако если этого не произойдет, то в 2026 году им понадобится изыскать $120 млрд. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Цена одного года - $120 млрд. 60 - это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год», - сказал он.

На прошлой неделе палата представителей Конгресса США одобрила выделение $400 млн на военную помощь Украине в следующем году. 

Кроме этого, администрация Белого дома и руководство Пентагона одобрили первый пакет военной помощи Киеву, который был профинансирован союзниками США по НАТО.

#Украина #Зеленский #военная помощь #Бюджет
