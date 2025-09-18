Зеленский заявил, что Киеву нужно 120 миллиардов долларов в год

Власти Украины нацелены на завершение конфликта, однако если этого не произойдет, то в 2026 году им понадобится изыскать $120 млрд. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Цена одного года - $120 млрд. 60 - это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год», - сказал он.

На прошлой неделе палата представителей Конгресса США одобрила выделение $400 млн на военную помощь Украине в следующем году.

Кроме этого, администрация Белого дома и руководство Пентагона одобрили первый пакет военной помощи Киеву, который был профинансирован союзниками США по НАТО.