Дроноводы сожгли украинский танк в Запорожской области

Противник тщательно замаскировал свой танк в лесополосе, но это не уберегло его от зоркого взгляда российского оператора.
2025-09-23 07:18:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского танка в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали операторы FPV-дронов.

Отмечено, что противник тщательно замаскировал танк. Он находился в лесополосе и был непростой целью для обнаружения, но его все равно удалось выявить с воздуха.

Согласно тексту сообщения российского оборонного ведомства, по танку нанесли серию ударов дронами-камикадзе. Последовательные попадания вызвали детонацию боекомплекта. 

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов сорвали ротацию боевиков у Константиновки. Уточняется, что ими управляли по оптоволокну - так, чтобы противник не смог нарушить управление беспилотниками с помощью средств РЭБ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#танк #бпла #беспилотники #спецоперация #FPV-дроны
