Дроноводы сожгли украинский танк в Запорожской области

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского танка в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали операторы FPV-дронов.

Отмечено, что противник тщательно замаскировал танк. Он находился в лесополосе и был непростой целью для обнаружения, но его все равно удалось выявить с воздуха.

Согласно тексту сообщения российского оборонного ведомства, по танку нанесли серию ударов дронами-камикадзе. Последовательные попадания вызвали детонацию боекомплекта.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов сорвали ротацию боевиков у Константиновки. Уточняется, что ими управляли по оптоволокну - так, чтобы противник не смог нарушить управление беспилотниками с помощью средств РЭБ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.