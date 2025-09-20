Операторы FPV-дронов сорвали ротацию боевиков у Константиновки

Операторы FPV-дронов Ивановских десантников из Южной группировки войск сорвали ротацию личного состава ВСУ и подвоз материальных средств у населенного пункта Константиновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что дроны, управляемые по оптоволокну, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили три бронемашины и транспорт ВСУ с личным составом, которые пытались провести ротацию на передовых позициях.

«Группа операторов БПЛА Ивановской "крылатой пехоты" заступила на боевое дежурство на одном из самых сложных участков в ДНР», - говорится в сообщении.

Перед нашими бойцами стояла задача – с помощью БПЛА найти и уничтожить транспорт врага, осуществляющего ротацию личного состава на передовой и доставляющего туда продовольствие, боеприпасы и другие материальные средства.

Современные FPV-дроны с боеприпасами вылетели на боевую задачу и вскоре обнаружили в нескольких местах транспорт ВСУ в составе различных бронеавтомобилей, внедорожников, пикапов и микроавтобусов, двигавшихся в сторону линии боевого соприкосновения.

Точными ударами беспилотники уничтожили почти весь транспорт противника. В результате решительных действий российских военнослужащих враг понес большие потери в живой силе и технике, а также не смог осуществить ротацию личного состава и доставить боеприпасы на передовую. Кроме того, были нарушены логистические пути противника.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач российским штурмовым группам ВДВ, что способствует активному продвижению их штурмовых подразделений и занятию более выгодных позиций и рубежей.

Напомним, что расчеты БПЛА ВДВ Южной группировки войск постоянно совершенствуют свое мастерство, ежедневно наращивают боевой опыт и оттачивают навыки управления беспилотниками любых типов.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.