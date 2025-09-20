МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперты МАГАТЭ оказались в учебном центре ЗАЭС во время атаки БПЛА

Здание атаковали не меньше трех украинских дронов.
Владимир Рубанов 2025-09-20 07:49:24
© Фото: Telegram/znppofficial

Вооруженные силы Украины 19 сентября нанесли очередной удар по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. Атака беспилотников пришлась на здание учебно-тренировочного центра (УТЦ), корпус «Г», сообщили в администрации ЗАЭС.

В этот момент в комплексе находились международные эксперты МАГАТЭ. Их оперативно эвакуировали. Сейчас они находятся в безопасном месте, угрозы их жизни и здоровью нет.

Здание атаковали не меньше трех украинских дронов. Два из них взорвались над крышей здания. Критических повреждений нет. Персонал станции не пострадал. Радиационный фон на промышленной площадке и в ее окрестностях соответствует установленным нормам. Пределы и условия безопасной работы энергоблоков станции не нарушены.

На ЗАЭС назвали действия Украины абсурдными и опасными. Станция работает штатно, ситуация находится на контроле, говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе, расположенная в Энергодаре на берегу Каховского водохранилища. Станция имеет шесть энергоблоков мощностью 6 ГВт. С 2022 года ВСУ обстреливают Энергодар и территорию АЭС. С сентября 2022 года на объекте находятся эксперты МАГАТЭ. Ранее ВСУ обстреляли район топливных складов Запорожской АЭС.

#Украина #беспилотники #ВСУ #МАГАТЭ #атака #Эксперты #Запорожская АЭС #заэс
