ВСУ произвели артобстрел в районе топливных складов Запорожской АЭС

Атака была произведена на склады необходимого для работы станции горючего, которые менее защищены, чем корпуса реакторов.
Сергей Дьячкин 2025-09-16 16:25:53
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Global Look Press

Украинские вооруженные формирования произвели артобстрел в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС. Об этом сообщил официальный Telegram-канал атомной электростанции.

«В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что угрозы для основных объектов инфраструктуры в настоящее время нет.

Отмечается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в пределах нормы.

В данный момент, как сообщает пресс-служба ЗАЭС, ситуация взята под контроль. Проводятся работы по ликвидации возгорания.

Среди персонала станции пострадавших нет. На месте работают аварийные службы. Подчеркивается, что топливные склады Запорожской АЭС и другие вспомогательные объекты менее защищены, чем корпуса реакторов.

«Подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности», - отмечается в сообщении.

Пожар на топливных складах, где хранится горючее для работы станции, может привести к катастрофическим последствиям.

Тем не менее подчеркивается, что в настоящий момент «пожар локализован». Ситуация находится под контролем персонала ЗАЭС и аварийных служб.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ атаковать Запорожскую АЭС с помощью FPV-дрона. Беспилотник был сбит силами российской ПВО.
 

#ВСУ #Возгорание #Запорожская АЭС #артобстрел
