Среди погибших и пострадавших из-за пожара на курорте в Турции россиян нет

В турецком Белеке среди погибших и пострадавших из-за пожара российских туристов нет. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России.

Пожар охватил курортный район Белек. Он расположен в очень популярном направлении среди российских туристов в провинции Анталья. Сейчас местные отели в Белеке эвакуируют отдыхающих.

«В Белеке вспыхнул пожар, проводится эвакуация отелей», - следует из сообщения.

Накануне пожары вспыхнули в Аланье в провинции Анталья, в провинции Мугла, а также в регионе Айдын на западе Тарции. В ликвидации горения участвуют 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.