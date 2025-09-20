МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Среди погибших и пострадавших из-за пожара на курорте в Турции россиян нет

Сейчас местные отели в Белеке эвакуируют отдыхающих.
Екатерина Пономарева 2025-09-20 07:15:20
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В турецком Белеке среди погибших и пострадавших из-за пожара российских туристов нет. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России.

Пожар охватил курортный район Белек. Он расположен в очень популярном направлении среди российских туристов в провинции Анталья. Сейчас местные отели в Белеке эвакуируют отдыхающих.

«В Белеке вспыхнул пожар, проводится эвакуация отелей», - следует из сообщения.

Накануне пожары вспыхнули в Аланье в провинции Анталья, в провинции Мугла, а также в регионе Айдын на западе Тарции. В ликвидации горения участвуют 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.

#в стране и мире #пожар #Турция #туризм #белек #Анталья
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 