В турецком Белеке началась эвакуация туристов из отелей из-за пожара

В турецком курортном районе Белек в городе Анталья вспыхнул пожар, отели начали эвакуировать туристов. Об этом сообщил портал AntalyaHakkında.

«В Белеке вспыхнул пожар, проводится эвакуация отелей», - указано в материале.

Российских туристов в числе пострадавших из-за лесных пожаров нет.

В ночь на субботу в районе Кунду в окрестностях Антальи вспыхнул лесной пожар, там расположены множество популярных гостиниц. Известно, что огонь также охватит провинции Мугла и Айдын.

В тушении задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.