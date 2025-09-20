МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД опровергли информацию о лишении гражданства по рождению

Гражданство РФ может быть прекращено только у лиц, которые были приняты в российское гражданство, или у лиц, приобретших его в порядке признания.
Дарья Ситникова 2025-09-20 06:02:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Миграционная служба МВД прокомментировала сообщения в СМИ о случаях лишения российского гражданства по рождению, заявив, что прекратить приобретенное по рождению гражданство невозможно, за исключением случаев, когда гражданин сам решил выйти из него.

«Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно. Исключение - выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина», - указали в миграционной службе МВД.

Отмечается, что гражданство Российской Федерации может быть прекращено только у лиц, которые были приняты в российское гражданство, а также отдельных категорий лиц, приобретших его в порядке признания. 

На официальном портале Госдумы РФ ранее сообщили о том, что расширили количество оснований для лишения приобретенного российского гражданства.

Перечень оснований состоит из свыше 80 пунктов, в которые входит, в том числе, пропаганда терроризма, сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе, а также организация нелегальной миграции.  

#Россия #гражданство #МВД #паспорт
