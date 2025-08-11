МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В РФ расширили основания для лишения приобретенного гражданства

Перечень оснований для лишения приобретенного гражданства состоит из свыше 80 пунктов.
Глеб Владовский 2025-08-11 12:47:29
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress

Расширение оснований для лишения приобретенного российского гражданства вступили в силу. Информация появилась на официальном портале Госдумы РФ.

«Те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны», - говорится в сообщении.

Уточняется, что перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ состоит из свыше 80 пунктов. В него входит, в том числе, пропаганда терроризма, сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе, а также организация нелегальной миграции.

Ранее сообщалось, что Госдума расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Законодатели сделали исключения для жителей новых регионов РФ.

