В США при крушении вертолета погибли четверо военных

Причины катастрофы не установлены.
Дарья Ситникова 2025-09-20 06:38:00
© Фото: © Dinendra Haria, Keystone Press Agency, Global Look Press

В штате Вашингтон на северо-западе США погибли четыре американских военнослужащих в результате падения вертолета. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на Командование специальных операций Армии США.

Отмечается, что 17го сентября вертолет осуществлял «обычный тренировочный полет», находясь недалеко от военной базы Льюис - Маккорд. На его борту были четыре человека. Причины катастрофы не установлены.

До этого в штата Миннесота, который находится в США, потерпел крушение вертолет Robinson R66. Все, кто был на борту, погибли.

#вертолет #сша #военнослужащие #Вашингтон
