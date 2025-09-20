Вильфанд: на европейской части России ожидается потепление до норм июля

Практически на всей европейской территории России ожидается повышение температуры до климатических норм июля. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В выходные дни практически на всей европейской территории России прогнозируется повышение температуры, причем заметное», - отметил синоптик.

В Москве же на следующей неделе потеплеет до +27 градусов, в регионах Черноземья - до +30°C. В центральном федеральном округе температура будет на несколько градусов выше нормы, а с воскресенья на пять.

Вильфанд также указал, что такая температура соответствует климатической норме июля.

До этого метеоролог рассказал, что в Якутии 19-го сентября выпал первый снег. Такая погода продлится до конца выходных дней. Жителям Сахалина, Приморского и Хабаровского края следует подготовиться к сильным дождям и ветру.