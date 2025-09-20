МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вильфанд: на европейской части России ожидается потепление до норм июля

В центральном федеральном округе температура будет на 1-2 градуса выше нормы, а с воскресенья на пять.
Дарья Ситникова 2025-09-20 04:32:00
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Практически на всей европейской территории России ожидается повышение температуры до климатических норм июля. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В выходные дни практически на всей европейской территории России прогнозируется повышение температуры, причем заметное», - отметил синоптик.

В Москве же на следующей неделе потеплеет до +27 градусов, в регионах Черноземья - до +30°C. В центральном федеральном округе температура будет на несколько градусов выше нормы, а с воскресенья на пять.

Вильфанд также указал, что такая температура соответствует климатической норме июля.

До этого метеоролог рассказал, что в Якутии 19-го сентября выпал первый снег. Такая погода продлится до конца выходных дней. Жителям Сахалина, Приморского и Хабаровского края следует подготовиться к сильным дождям и ветру.

#Россия #Погода #вильфанд #потепление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 