Вильфанд рассказал, в каком регионе пойдет первый снег в России

В выходные в Якутии ожидаются мокрый снег и сильный ветер.
Екатерина Пономарева 2025-09-18 09:16:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Первый снег выпадет в Якутии в пятницу, 19 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на пятницу в Якутии ожидается первый снежный покров. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Снег будет мокрый. Такая погода продлится до конца выходных дней.

Также жителям Сахалина, Приморского и Хабаровского края следует подготовиться к сильным дождям и ветру. По словам эксперта, в Москве начнутся дожди 20-21 сентября.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании, но без снега. Температура воздуха в столице опустится до +11 градусов, а также ожидается штормовой ветер.

