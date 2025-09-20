Bloomberg: США хотят обсудить с Индией закупки нефти у России

США хотят выдвинуть на повестку переговоров с Индией по пошлинам на импорт индийских товаров вопрос закупок Нью-Дели нефти у России. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В материале указано, что Соединенные Штаты хотят включить в переговоры по торговой сделке закупки Индией нефти у России несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы наращивают такой импорт, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Команда из США подняла данный вопрос во время встречи с представителями Индии, которая проходила во вторник.

В ходе переговоров Индия настаивала на отмене дополнительной 25-процентной пошлины на закупки российских энергоносителей.

До этого газета The New York Times сообщила, что в Индии сомневаются в надежности США как торгового партнера из-за пошлин и разногласий по закупкам российской нефти.

В том случае, если разногласия будут урегулированы, то последние несколько месяцев надолго запомнятся Индии и будут напоминать о ненадежности Соединенных Штатов.