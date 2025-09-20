The Atlantic: США «тихо» приостанавливают продажу оружия в Европу

США незаметно приостанавливают некоторые продажи оружия в Европу, особенно ракеты Patriot. Об этом сообщает The Atlantic.

По данным издания, приостановка происходит в рамках политики «Америка прежде всего», чтобы сохранить ограниченные запасы для собственного использования.

Заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби заявил, что не верит в ценность некоторых зарубежных военных сделок. Также он поделился, что ему не нравится идея продажи Дании комплексов Patriot, так как их не хватает самим Штатам и они должны оставаться в их распоряжении для использования по мере необходимости.

В материале упоминается, что опасения по поводу нехватки Patriot уже озвучивают несколько месяцев. По словам представителей Пентагона, у США есть лишь около 25% ракет-перехватчиков, необходимых для реализации военных планов американского министерства обороны.

Ранее сообщалось, что госдеп США одобрил возможную продажу Дании зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Предполагаемая сделка оценивается в $8,5 миллиардов, в нее входят как сами системы, так и оборудование для них.