США одобрили возможную сделку с Данией по продаже Patriot на $8,5 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Предполагаемая сделка оценивается в $8,5 миллиардов, в нее входят как сами системы, так и оборудование для них.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Дании комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 8,5 миллиардов долларов США», - сообщили в Пентагоне.

Так Госдеп ответил на запрос Копенгагена о приобретении 36 ракет-перехватчиков Patriot MIM-104E с улучшенной системой наведения, 20 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), а также шести пусковых станций, шести комплектов интегрированной сети пусковых установок, двух радиолокационных станций AN/MPQ-65 и прочего оборудования, связанного с ЗРК. В Пентагоне считают, что продажа вышеперечисленной техники и боеприпасов послужит целям США в сфере национальной безопасности, потому что укрепит оборону союзника по НАТО.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил продажу Украине ракет воздушного базирования ERAM. Предполагаемую сделку оценили в 825 миллионов долларов.