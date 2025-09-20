МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп подписал указ о введении новой категории виз для иностранцев

Участники программы смогут ускорить процедуру оформления виз в США.
Дарья Ситникова 2025-09-20 05:16:05
© Фото: Pool, i-Images, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который создает новую визу для иностранцев, готовых заплатить 1 миллион долларов за ускоренную процедуру оформления.

Этот указ называется «Золотая карта», он создаст новую визовую категорию для иностранцев с «выдающимися способностями», которые готовы внести платеж в размере 1 миллиона долларов в казну США.

Нововведение также позволит компаниям спонсировать въезд иностранцев, заплатив 2 миллиона долларов.

Так участники новой программы смогут ускорить процедуру оформления виз.

Сегодня Трамп также поделился подробностями разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили многое, в том числе торговлю, российско-украинские отношения и сектор Газа.

#сша #Трамп #Виза #Иностранцы #указ
