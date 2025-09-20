Трамп поделился подробностями разговора с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, беседа продлилась около двух часов.

«Мы говорили о торговле, российско-украинских отношениях и секторе Газа. Мы обсудили многое», - сказал он.

Американский лидер также сказал, что разговор был «отличным и плодотворным».

«Я думаю, что Си Цзиньпин будет сотрудничать с нами, чтобы помочь закончить конфликт между Россией и Украиной», - добавил он.

Также Трамп с Си Цзиньпином утвердили сделку по TikTok. Ее осталось только подписать, что считается «формальностью». Как утверждает президент Америки, по итогам сделки Соединенные Штаты будут контролировать социальную сеть.

Кроме этого, они обсудили тему российско-украинского конфликта, а также обострившийся конфликт в секторе Газа. Как утверждает американский лидер, председатель КНР настроен на совместную работу со Штатами по урегулированию российско-украинского конфликта.