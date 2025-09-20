Трамп: НАТО тратит деньги на Украину, а США зарабатывают их

Президент США Дональд Трамп признался, что его страна зарабатывает деньги на украинском кризисе, так как Киев покупает у Штатов оружие. Об этом он заявил журналистам.

«Мы зарабатываем деньги на конфликте (на Украине. – Прим. ред.), так как они покупают наше оборудование», - сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что его правительство не тратит ни копейки на конфликт, поскольку его финансирует НАТО.

Ранее Reuters сообщало, что администрация Белого дома и руководство Пентагона одобрили первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО.