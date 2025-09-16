МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: США одобрили первый пакет помощи ВСУ, профинансированный НАТО

На прошлой неделе палата представителей Конгресса США одобрила выделение $400 млн на военную помощь ВСУ.
Ян Брацкий 2025-09-16 20:49:08
© Фото: Christoph Soeder dpa Global Look Press

Администрация Белого дома и руководство Пентагона одобрили первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО.

«Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием "Перечень приоритетных потребностей"», - говорится в публикации агентства Reuters.

На прошлой неделе палата представителей Конгресса США одобрила выделение $400 млн на военную помощь Украине в 2026 году.

Правда, выделение средств предусматривает заключение с Пентагоном контрактов с производителями вместо поставок техники и боеприпасов напрямую с арсеналов США. 

#Украина #сша #Трамп #ВСУ #Пентагон #военная помощь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 