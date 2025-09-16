Reuters: США одобрили первый пакет помощи ВСУ, профинансированный НАТО

Администрация Белого дома и руководство Пентагона одобрили первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО.

«Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием "Перечень приоритетных потребностей"», - говорится в публикации агентства Reuters.

На прошлой неделе палата представителей Конгресса США одобрила выделение $400 млн на военную помощь Украине в 2026 году.

Правда, выделение средств предусматривает заключение с Пентагоном контрактов с производителями вместо поставок техники и боеприпасов напрямую с арсеналов США.