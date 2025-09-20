На Камчатке зафиксировали девять афтершоков магнитудой от 4,0 до 5,7

За последние два часа на Камчатке специалисты зафиксировали еще девять афтершоков магнитудой от 4,0 до 5,7. Четыре из них были ощутимыми. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Вчера утром жители Камчатки проснулись от сильного землетрясения. Серию подземных толчков магнитудой 7,8 зафиксировали в акватории Тихого океана.

Жители сразу нескольких округов региона ощутили землетрясение. По их словам, трясло буквально каждые несколько минут.

В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске оно чувствовалось сильнее всего, пиковая магнитуда достигла почти 8. До 6 она доходила в населенных пунктах Елизовского округа, а в Усть-Камчатском приблизилась к 4.