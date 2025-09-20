МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Силы ПВО за два часа уничтожили пять дронов над Крымом

Еще один дрон перехватили над Ростовской областью.
2025-09-20 00:11:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В период с 21.00 по 23.00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили пять вражеских беспилотников в небе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, один украинский дрон перехватили над Ростовской областью.

По данным российского оборонного ведомства, БПЛА были самолетного типа.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 сентября над Крымом силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Крым #Минобороны России #пво #бпла
