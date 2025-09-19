МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Новое открытие археологов в Египте поможет найти гробницу Клеопатры

Ученые обнаружили каменные и металлические якоря и древние амфоры.
Екатерина Пономарева 2025-09-19 09:52:08
© Фото: Global Look Press

В Египте группа археологов под руководством доктора Кэтлин Мартинес нашла следы затонувшего древнего порта. Открытие является свидетельством того, что в этом месте может быть гробница царицы Клеопатры. Об этом сообщает Министерство туризма и археологических работ Египта в Facebook* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Доминиканские ученые обнаружили каменные и металлические якоря, древние амфоры и остатки внутреннего порта в нескольких милях от берега Тапосирис Магна, следует из сообщения.

Также исследователи смогли расчистить тоннель, который Кэтлин Мартинес с группой ученых обнаружили еще в 2022 году. Он расположен на глубине около 12 метров под землей и соединяет храм Тапосирис Магна с морем. Длина тоннеля составляет 1,3 километра.

По мнению Мартинес, в храме может быть погребена не только царица Клеопатра, но и ее возлюбленный Марк Антоний.

Напомним, египетские археологи подняли со дна Средиземного моря статую Рамзеса II. Также в районе Александрии они нашли гранитное изваяние неизвестного деятеля эпохи Птолемеев и мраморную статую римского вельможи.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Египет #Порт #археология #Клеопатра
