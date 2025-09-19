МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

У берегов Анапы завершили работы по сбору мазута с морского дна

Всего там собрали 22 451 мешок с мазутом. Их общий вес превышает 2 000 тонн.
Владимир Рубанов 2025-09-19 09:39:47
© Фото: Telegram/opershtab23 © Видео: Telegram/opershtab23

Специалисты полностью завершили работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. С 10 по 17 сентября водолазы подняли на берег у причала в поселке Джемете последние 443 мешка с нефтепродуктами.

За все время работы сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы погрузились под воду 21 591 раз. Всего они собрали 22 451 мешок с мазутом. Их общий вес превышает 2 000 тонн.

Очистку провели на 19 участках. Это прибрежные зоны Анапы, Джемете, Витязево, Веселовки, Волны и Артющенко в Темрюкском районе. Подводный мониторинг выявил там осевший мазут в 50-200 метрах от берега.

Нефтепродукты доставали со дна, чтобы предотвратить их выброс на побережье. Мазут собирали вручную, с помощью лопат, и при помощи эжекторных установок.

Ранее владельцам затонувших в Черном море танкеров «Волгонефть» выставили ущерб на 85 млрд рублей.

#Черное море #танкеры #анапа #мазут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 