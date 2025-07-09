На Красноармейском направлении работает расчет самоходного миномета «Нона-СВК». Уникальная установка на базе шасси БТР-80 имеет орудие калибром 120 мм и сочетает в себе функции пушки, гаубицы и миномета.

Тип применяемых боеприпасов зависит от характера цели и расстояния до нее. Максимальная дистанция для стрельбы осколочно-фугасным снарядом чуть меньше девяти километров, активно-реактивным - почти 13. Мина достанет противника на удалении свыше семи километров.

В основном расчет использует так называемую тактику блуждающего миномета. Работают артиллеристы с разных огневых позиций, путают противника и не дают врагу возможности понять, откуда именно ведется огонь. Главное преимущество этого миномета - его самоходность, которая обеспечивает расчету дополнительную мобильность и возможность уходить от атак вражеских дронов, при этом результативно отрабатывая по целям.

Мобильность и точность - явное преимущество при работе по живой силе противника. Расчет «Ноны-СВК» разбирает опорники врага и накрывает места скопления украинских боевиков. Работает даже по движущейся технике противника, например, боевым машинам пехоты и пикапам.

Решать проблему собственной защиты от вражеских БПЛА расчету приходится каждый день. Помогают постоянная смена огневых позиций, маскировка, заранее продуманные маршруты движения и непрерывный контроль за воздушной обстановкой.

Как правило, цели для «Ноны-СВК» находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения. От работы артиллеристов часто зависит не только скорость, но и сама возможность прорыва нашими войсками обороны противника. К Красноармейску штурмовики группировки войск «Центр» подходят с нескольких сторон. Только за последние сутки российские войска продвинулись в районе Гродовки, Разино и Муравки.