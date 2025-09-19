МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Резолюцию МАГАТЭ по Украине приняли при рекордном числе воздержавшихся

За документ проголосовали 62 страны, это треть членов МАГАТЭ. Воздержались 46, что стало рекордом.
Владимир Рубанов 2025-09-19 08:28:43
© Фото: iaea.org

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине. За документ проголосовали 62 страны, это треть членов МАГАТЭ. Воздержались 46, что стало рекордом. По словам постпреда РФ Михаила Ульянова, в числе воздержавшихся оказались Венгрия и США.

Документ касается Запорожской АЭС, контролируемой российской армией с марта 2022 года. В нем говорится, что ЗАЭС и все ядерные объекты страны должны функционировать под суверенным контролем Украины.

Резолюция требует вывода военного персонала с территории станции и передачи объекта украинским властям. Она поддерживает работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и свободный доступ экспертов. Кроме того, документ осуждает удары по энергетической инфраструктуре Украины, особенно по линиям внешнего электропитания.

Резолюция была одобрена открытым голосованием. Против проголосовали семь стран, но их перечень не раскрыт. Постпред РФ Михаил Ульянов назвал резолюцию «антироссийской» и отметил снижение числа сторонников этого документа. В 2023 году за такую же резолюцию проголосовали 69 стран, против - шесть, воздержались - 33.

Принятие резолюции стало ключевым событием 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ. Резолюции Генеральной конференции не имеют обязательной юридической силы, но создают политическую рамку для работы агентства. В ближайшие месяцы работа МАГАТЭ на ЗАЭС продолжится.

#Украина #голосование #михаил ульянов #МАГАТЭ #резолюция #заэс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 