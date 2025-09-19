Резолюцию МАГАТЭ по Украине приняли при рекордном числе воздержавшихся

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине. За документ проголосовали 62 страны, это треть членов МАГАТЭ. Воздержались 46, что стало рекордом. По словам постпреда РФ Михаила Ульянова, в числе воздержавшихся оказались Венгрия и США.

Документ касается Запорожской АЭС, контролируемой российской армией с марта 2022 года. В нем говорится, что ЗАЭС и все ядерные объекты страны должны функционировать под суверенным контролем Украины.

Резолюция требует вывода военного персонала с территории станции и передачи объекта украинским властям. Она поддерживает работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и свободный доступ экспертов. Кроме того, документ осуждает удары по энергетической инфраструктуре Украины, особенно по линиям внешнего электропитания.

Резолюция была одобрена открытым голосованием. Против проголосовали семь стран, но их перечень не раскрыт. Постпред РФ Михаил Ульянов назвал резолюцию «антироссийской» и отметил снижение числа сторонников этого документа. В 2023 году за такую же резолюцию проголосовали 69 стран, против - шесть, воздержались - 33.

Принятие резолюции стало ключевым событием 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ. Резолюции Генеральной конференции не имеют обязательной юридической силы, но создают политическую рамку для работы агентства. В ближайшие месяцы работа МАГАТЭ на ЗАЭС продолжится.