Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке ВСУ на ЗАЭС

ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС в районе топливных складов, в результате чего загорелась сухая трава.
Виктория Бокий 2025-09-18 06:12:02
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Инспекторов МАГАТЭ, находящихся на Запорожской АЭС, проинформировали об атаке ВСУ на территорию в районе складов ЗАЭС с дизельным топливом и о потенциальных последствиях атаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

«Информация о произошедшей атаке и ее потенциальных последствиях была незамедлительно доведена до сведения экспертов Международного агентства по атомной энергии, находящихся на станции», - сказала она.

Яшина отметила, что у ЗАЭС налажен постоянный контакт с инспекторами МАГАТЭ. Сотрудники атомной электростанции предоставляют им всю необходимую информацию для объективной оценки ситуации.

Напомним, что ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС в районе топливных складов, в результате чего загорелась сухая трава. Расстояние от огня до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло примерно 400 метров.

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук в разговоре со «Звездой» рассказал, что объекты, по которым враг нанес артиллерийский удар, важные и критичные. В месте атаки находится тепловой канал станции, откуда осуществляется подпитка и обеспечение станции технической водой. Также там проходит ряд электрических линий, которые обеспечивают работу оборудования.

