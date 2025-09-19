Глава Рособрнадзора назвал безобразием перегрузку школьной программы

Программы в российских школах перегружены до 30% темами, неподъемными для учеников. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, добавив, что «это безобразие надо прекращать».

По словам руководителя ведомства, большинство предметов стандартной школьной программы от 15% до 30% перегружены темами, которые в СССР преподавались часто в конце второго курса университета.

Музаев считает, что это создает проблему для школ и дополнительную нагрузку для учителей.

«Главная задача – это не упростить или примитизировать стандарт для того, чтобы снова получить какие-то красивые баллы, оценки, а привести в соответствие (школьную программу. – Прим.ред.)», - цитирует слова главы Рособрнадзора «Интерфакс».

Также Анзор Музаев подчеркнул, что есть темы, которые невозможно освоить ребенку, но они есть в школьной программе. Из-за этого в некоторых образовательных учреждениях учителя «просто проходят эти темы мимо, потому что они понимают, что это неподъемно и для них в том числе».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о федеральных планах обучения в школах.