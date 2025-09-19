МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Власти Нидерландов предложили украинским беженцам самим искать жилье

Власти страны намерены исключить беженцев из системы предоставления жилья.
Дарья Ситникова 2025-09-19 03:48:02
© Фото: Martin Moxter, imageBROKER.com, Global Look Press

В Нидерландах украинские беженцы должны самостоятельно искать себе жилье. Об этом сообщила министр по делам беженцев и миграции страны Мона Кейзер в интервью телеканалу NOS.

«Работающие граждане Нидерландов тоже сами обеспечивают себя жильем», - отметила она.

Решение связано с тем, что европейская страна достигла пределов своих возможностей в обеспечении беженцев убежищами. Власти намерены исключить беженцев из системы предоставления жилья.

Также с октября 2025 года в Нидерландах увеличится ежемесячный взнос для украинских беженцев, которые работают и проживают в муниципальном жилье. Кейзер объяснила, что мера направлена на снижение неравенства и частичное покрытие расходов на коммунальные услуги.

В январе 2025 года в реестре населения Нидерландов числилось свыше 124 тыс. украинцев, зарегистрированных по программе «временной защиты». Однако мест для размещения не хватает: из 92,5 тысяч предусмотренных мест в приютах занято 99,6%.

