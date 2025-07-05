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Украинцам в два раза поднимут плату за проживание в Нидерландах

Сумма вырастет до €244 в месяц за проживание в приюте без учета питания.
Дима Иванов 2025-07-05 19:44:33
© Фото: Ana Fernandez, Keystone Press Agency, Globallookpress

С октября 2025 года в Нидерландах увеличится ежемесячный взнос для украинских беженцев, которые работают и проживают в муниципальном жилье, сообщила телекомпания NOS. Министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер пояснила, что мера направлена на снижение неравенства и частичное покрытие расходов на коммунальные услуги.

С июля 2024 года украинцы, находящиеся под временной защитой и имеющие доход, платят €105 в месяц за проживание в приютах. С октября эта сумма вырастет до €244,22. По словам Кейзер, дополнительные средства пойдут на покрытие затрат на электроэнергию, воду и газ для содержания приютов.

Кроме того, украинцы, проживающие в центрах временного размещения с предоставлением питания, будут вносить €252,18 ежемесячно за еду. Таким образом, максимальная сумма для семьи из двух взрослых может составить до €992,80 в месяц, уточняет NOS.

Власти Нидерландов предусмотрели возможность индивидуального подхода: местные органы самоуправления могут уменьшать размер взноса для беженцев, столкнувшихся с финансовыми трудностями.

После начала российской спецоперации на Украине Нидерланды, как и другие страны ЕС, приняли множество украинцев. К январю 2025 года в реестре населения страны числилось свыше 124 тыс. украинцев, зарегистрированных по программе временной защиты. Однако мест для размещения не хватает: из 92,5 тыс. предусмотренных мест в приютах занято 99,6%.

Оставшиеся в стране украинцы столкнулись с тотальной мобилизацией. В соцсетях регулярно появляются видео, как сотрудники ТЦК избивают мужчин и заталкивают в автобусы. Некоторые украинцы даже вынуждены переодеваться в женскую одежду, чтобы не попасть на передовую.

#в стране и мире #Нидерладны #беженцы из Украины #украинцы в Европе
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