Трамп приостановил военную поддержку Тайваня

Президент США Дональд Трамп отказался от одобрения военной помощи Тайваню, стремясь заключить широкомасштабную торговую сделку с Пекином. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, на которые ссылается газета, обсуждаемый пакет помощи, куда входили дроны и боеприпасы, планировался быть значительно мощнее предыдущих. Однако, как сказали изданию в Белом доме, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Отмечается, что в администрации Трампа сейчас активно обсуждают целесообразность прекращения военной поддержки Тайваня. Некоторые из окружения американского лидера считают, что Тайвань способен закупать оружие у США, как это делают Израиль и европейские страны, а другие в то же время предупреждают об усилении армии КНР и настаивают на необходимости сохранения поддержки Тайваня.

Ранее сообщалось, что недавний военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню о недопустимости эскалации конфликта. Основной посыл Китая заключается в том, что вмешательство Штатов в ситуацию с Тайванем может быть рискованным.