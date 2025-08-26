МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России начали снижаться цены на красную икру

Падение стоимости составляет до 20%, но далеко не на все виды.
Константин Денисов 2025-08-26 18:57:45
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Цены на красную икру в России демонстрируют снижение. Об этом рассказали в пресс-службе Рыбного союза страны.

«В крупнейшей специализированной сети, которая служит "индикатором цен" для федеральной розницы, потребительские цены на лососевую икру пошли вниз», - говорится в сообщении.

Что касается конкретных значений, то в розничной торговле икра нерки потеряла 9% от своей стоимости по сравнению с серединой июля, а горбуши - 2%.

При этом икра горбуши занимает 73% всего рынка страны.

Намного сильнее почувствовали разницу оптовики. Так, в этом сегменте цены на икру кеты снизились на 13%, горбуши - на 20%, нерки - на 8%.

Ранее эксперты предупреждали москвичей о риске встретить поддельную икру в столичных торговых точках.

#в стране и мире #цены #рыба #икра #розница
