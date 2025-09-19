МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: США собираются продать Израилю оружия на 6 миллиардов долларов

В пакет, который США планируют поставить Израилю, войдут 30 вертолетов AH-64 Apache на сумму 3,8 миллиардов долларов, а также 3250 БМП на 1,9 миллиардов.
Сергей Дьячкин 2025-09-19 23:00:00
© Фото: Capt Carrie Clear, wikimedia.org, Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа будет добиваться одобрения от Конгресса на поставку вооружений Израилю. Сумма сделки составит около шести миллиардов долларов. Об пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Пакет военных поставок Израилю будет включать тридцать вертолетов AH-64 Apache на сумму 3,8 миллиардов долларов, а также 3250 боевых машин пехоты на 1,9 миллиардов долларов.

Кроме этого источники The Wall Street Journal уточняют, что, скорее всего, поставки техники завершаться не раньше, чем через ближайшие два-три года.

Согласно документации, с которой ознакомились журналисты, закупка вооружений будет производиться за счет средств финпомощи, которую Соединенные Штаты представляют другим государствам на военные нужды.

Большую часть американских вооружений, пишет издание, Израиль будет закупать на деньги налогоплательщиков США, которые каждый год поступают в качестве военной помощи.

В данный момент, как сообщают источники, Госдеп США добивается одобрения проекта от четырех ведущих лиц Республиканской и Демократической партий в комитетах по иностранным делам Палаты представителей и Сената.

Как правило, все крупные иностранные сделки по поставкам вооружений сперва должны одобрить руководители этих двух комитетов. Уже потом администрация официально уведомит Конгресс Соединенных Штатов и американскую общественность.

Предлагаемый проект администрация направила главам комитетов около месяца назад. Иначе говоря, это было еще до удара Израиля 9 сентября по лидерам ХАМАС в Катаре.

Повторный запрос был сделан уже после этих событий.

Как сообщает WSJ, Госдеп США и израильское Министерство обороны отказались комментировать ситуацию. Администрация президента не ответила на запросы о комментариях.

#сша #Израиль #конгресс США #Администрация Трампа #поставки вооружения
